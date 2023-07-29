Isparta'da Yatırımlar Gezildi

"Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Heyeti Yatırımları Gezdi: Cam Seyir Terası ve Şelale Düzenlemeleri İncelendi"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, ve Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ile Osman Zabun, Kirazlıdere ve Andık Deresi Bezgirgan Şelalesi bölgelerindeki yatırım çalışmalarını yerinde inceledi. 25 metre yükseklikte ve 35 metre uzunluğunda cam seyir terasının tamamlanan çelik montajları ve elektrik altyapı çalışmaları gözlemlendi. Ayrıca, Andık Deresi Bezgirgan Şelalesi bölgesindeki düzenleme çalışmaları hakkında bilgi alındı. Tamamlandığında Isparta'nın cazibe merkezlerinden biri olacak bu projeler, bölgeye büyük katkı sağlayacak.