Isparta'da Futbol Resitaliyle Geleceğin Şehri Turnuvası

Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) işbirliğinde düzenlenen "Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası" başlamadan önce Ispartaspor'un emektar futbolcuları, minik futbolcular için sahaya çıktı ve futbol resitali sundu. Turnuvaya 24 takım ve yaklaşık 500 futbolcu katılıyor. Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen açılışa Isparta Belediye Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü, IASKF Başkanı ve diğer yetkililer, minik futbolcular ve vatandaşlar katıldı.