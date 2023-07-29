Isparta'da Ev Mutfağında Yılanla Karşılaştılar

Şarkikaraağaç'ta Bir Evin Mutfağında Yılan YakalandıIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Muratbağı köyünde bulunan bir evin mutfak kısmında yaşanan olağanüstü anlar, ev sahibini korku dolu anlara sürükledi. Evin mutfağında bir yılanla karşılaşan ev sahibi, hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanın yakalanması için derhal çalışma başlattı. Evin mutfağında seferber olan ekipler, yılanın bulunduğu alanı dikkatlice kontrol ederek güvenlik önlemlerini aldı.Yoğun çaba ve dikkatle gerçekleştirilen operasyon sonucunda itfaiye ekipleri, yılanı başarılı bir şekilde yakalayarak ev sahibini derin bir nefes aldırdı.Olayın ardından, ev sahibinin yaşadığı korku dolu anlar sona erdi ve böylelikle tehlike bertaraf edilmiş oldu.