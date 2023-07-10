GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--cocuk-bebek-giyim=isparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Isparta'da Yatırımcılar Bu Habere Dikkat! KOSGEB Duyurdu

Isparta'da Yatırımcılar Bu Habere Dikkat! KOSGEB Duyurdu
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
KOSGEB’TEN YENİ BİR DESTEK PROGRAMI
KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMI
KOSGEB, Program kapsamında güncellenen ve yükseltilen hibe desteklerle KOBİ’lerin enerji verimliliği giderlerini destekliyor.
Enerji giderleri tüm işletmelerin maliyetleri içinde en önemli giderlerden birini oluşturuyor. Özellikle imalat sektöründeki işletmeler için enerji, üretim maliyetlerini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Artan enerji maliyetlerine enerji üretiminde oluşan çevre sorunları da eşlik ediyor. Hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de oluşan çevre sorunlarının azaltılması için enerji verimli üretim süreçleri oluşturulması ve mevcut üretim süreçlerinin iyileştirilmesi büyük önem arz ediyor. Konunun önemine binaen KOSGEB, KOBİ’ler tarafından enerji verimliliği için alınacak tedbirlere ve yapılacak giderlere destek verme kararı alarak bir destek programını yürürlüğe koydu.   
Programın Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Program kapsamında 10 TEP’ten (Ton Eşdeğer Petrol) 1000 TEP’e kadar enerji tüketimi olan KOBİ’ler desteklenebilecektir.
Program kapsamında Türkiye genelinde 100.000 işletmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 
Program kapsamında KOSGEB tarafından verilen destekler:
  1. ELEKTRİK MOTORLARI ETÜT HİZMETİ DESTEĞİ– 5000 TL (%100 Hibe Destek)
 
  1. ELEKTRİK MOTORLARI DEĞİŞİM GİDERLERİ DESTEĞİ – 400.000 TL (%75 Hibe Destek)
 
  1. ENERJİ ETÜT HİZMETİ DESTEĞİ – 30.000 TL (%75 Hibe Destek)
 
  1. VERİMLİLİK ARTIRICI GİDERLER DESTEĞİ – 900.000 TL (%50 Hibe Destek)
 
  1. Bu desteğin amacı, işletmelerin enerji etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik verimlilik artırıcı giderlerine katkı sağlamaktır
  2. İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için bu program kapsamında enerji etüt hizmeti desteği almış olması gerekir.
  3. İşletmeye enerji etüt hizmeti kapsamında, Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu’nda yer alan verimlilik artırıcı giderleri için destek sağlanır.
  4. İşletme; Enerji Etüt Hizmeti Desteği kapsamında hizmet aldığı hizmet sağlayıcıdan bu destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz
  5. VERİMLİLİK ARTIRICI GİDERLER KAPSAMINDA; MOTOR DEĞİŞİMİ, POMPA DEĞİŞİMİ, FAN DEĞİŞİMİ, KOMPRESÖR DEĞİŞİMİ VE DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜSÜ TEMİNİ İÇİN DESTEK VERİLİR.
  6. Bu destek kapsamında alınacak motorların Yerli malı belgesine sahip olması gerekir.
  7. Verimlilik artırıcı giderlerinin desteklenebilmesi için verimlilik artırıcı giderlere ilişkin mal alımının (düzenlenen fatura tarihinin), enerji etüt hizmetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleşmiş olması gerekir.
  8. Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatlar yeni olmalıdır. Ayrıca satın alınacak elektrik motorlarının değişimi önerilen mevcut elektrik motorlarından daha üst ve en az IE3 verim sınıfında olması gerekir.
  9. Verimlilik artırıcı giderler desteği için destek oranı %50’tır.
  10. Bu hibe desteğin üst limiti; 900.000 (dokuzyüzbin) TL’dir.
Bu program kapsamındaki etüt hizmetlerinin 1- Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden, 2- Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu Enerji Yöneticisi olanlardan ve 3- Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden alınması gerekmektedir. İlgili hizmet sağlayıcılar listesi KOSGEB  web sayfasında yayınlanmıştır.
Aşağıdaki tablo programdaki güncellemeleri özetlemektedir:

Üretim süreçlerini enerji verimli olarak iyileştirmek isteyen tüm KOBİ’lerimizin yetkililerini detaylı şekilde bilgi almaları için Müdürlüğümüze davet ediyoruz.
                                                                                        YURDUN YILDIRIM
                                                                                        KOSGEB Isparta İl Müdürü

image
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Yatırımcılar Bu Habere Dikkat! KOSGEB Duyurdu
Genç Kadın Gölcük Gölü'nde Boğuldu, Yaşamını Yitirdi
Tarım Arazisi Alevlere Teslim: 800 Dekar Küle Döndü
Göller Ekspresi Bilet Fiyatlarına Yeni Zam: Ulaşımda Maliyetler Artıyor
MEB Açıkladı: Ders Zili Ne zaman Çalacak?
Isparta'daki Sürücüler Dikkat! Bu Gece Zam Geliyor
Doğayla Bütünleşen Bungalov Evlerle Isparta'da Özel Bir Yaşam Deneyimi
Isparta'nın Göz Kamaştıran Yeni Cazibe Merkezi: Kirazlıdere Cam Terası!
Bohem Tarzın İncisi İda Butik ile Yaz Ayınız Renklensin!
İsparta 32 Spor'da Heyecan Dolu Seçmeler Başladı
Isparta'da 9. Almadüzü Kuruçeşme Yörük Şöleni Düzenlendi
Isparta'daki Araç Sahiperine Önemli Haber!
Isparta'da Topraksız Tarımla Çilek Üretimi
Isparta'da Feci Trafik Kazası: 1 Kişi Öldü
Vietnam Heyeti Isparta Ticaret Borsası'nı Ziyaret Etti
Isparta'daki Emeklilere müjdeli haber!
Isparta'da o bölgelerde imar revizyonu kararı alında
Isparta Lavanta Festivali Başlıyor! İşte Program!
Akaryakıta Yeni Vergi Zammı: Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor
Isparta İl Müdürlüğü Antrenörü'ne Milli Görev!
Traffic Lounge: Isparta'nın Yeni Nesil Yaşam Merkezi
Isparta Güzel Bir Festival Başlıyor
Emekli Zammında Tarih Ortaya Çıktı
Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik: Zam ve İndirim
Isparta'da Kirada Oturanları İlgilendiren Haber
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-telefon-aksesuar-kilifi isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-gul-ve-lavanta-urunleri isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Genç Kadın Gölcük Gölü'nde Boğuldu, Yaşamını YitirdiGenç Kadın Gölcük Gölü'nde Boğuldu, Yaşamını Yitirdi10 Temmuz 2023
Esnafın gözü Meclis’teEsnafın gözü Meclis’te06 Temmuz 2023
Doğayla Bütünleşen Bungalov Evlerle Isparta'da Özel Bir Yaşam Deneyimi Doğayla Bütünleşen Bungalov Evlerle Isparta'da Özel Bir Yaşam Deneyimi09 Temmuz 2023
Isparta'da Kirada Oturanları İlgilendiren HaberIsparta'da Kirada Oturanları İlgilendiren Haber06 Temmuz 2023
Isparta'da Feci Trafik Kazası: 1 Kişi ÖldüIsparta'da Feci Trafik Kazası: 1 Kişi Öldü08 Temmuz 2023
Kuyucak'ta Büyüleyici Bir Şölen: Lavanta FestivaliKuyucak'ta Büyüleyici Bir Şölen: Lavanta Festivali07 Temmuz 2023
Isparta'daki Emeklilere müjdeli haber!Isparta'daki Emeklilere müjdeli haber!07 Temmuz 2023
Isparta Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! Valilik'ten Genelge..Isparta Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! Valilik'ten Genelge..06 Temmuz 2023
Yaz Geldi, Bahçede Konforlu Yaşam İçin Davraz Prefabrik İle Tanışın!Yaz Geldi, Bahçede Konforlu Yaşam İçin Davraz Prefabrik İle Tanışın!03 Temmuz 2023
Isparta'da o bölgelerde imar revizyonu kararı alında Isparta'da o bölgelerde imar revizyonu kararı alında 07 Temmuz 2023
Isparta Lavanta Festivali Başlıyor! İşte Program!Isparta Lavanta Festivali Başlıyor! İşte Program!07 Temmuz 2023
Traffic Lounge: Isparta'nın Yeni Nesil Yaşam MerkeziTraffic Lounge: Isparta'nın Yeni Nesil Yaşam Merkezi07 Temmuz 2023
Isparta'da Gündem Oto Müzik, CarPlay ile Yolculuk Deneyimini Zenginleştiriyor!Isparta'da Gündem Oto Müzik, CarPlay ile Yolculuk Deneyimini Zenginleştiriyor!04 Temmuz 2023
Doğuş Mutfak, E-Ticaret Arenasında Hızlı Bir Atılım Yapıyor!Doğuş Mutfak, E-Ticaret Arenasında Hızlı Bir Atılım Yapıyor!04 Temmuz 2023
Isparta Güzel Bir Festival BaşlıyorIsparta Güzel Bir Festival Başlıyor06 Temmuz 2023
2. EL ARAÇLAR İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR! YASAK GELDİ2. EL ARAÇLAR İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR! YASAK GELDİ06 Temmuz 2023
Akademi Temizlik Şirketi, Profesyonel Hizmetleriyle Isparta'nın Temizlik Lideri!Akademi Temizlik Şirketi, Profesyonel Hizmetleriyle Isparta'nın Temizlik Lideri!03 Temmuz 2023
Isparta'da 9. Almadüzü Kuruçeşme Yörük Şöleni DüzenlendiIsparta'da 9. Almadüzü Kuruçeşme Yörük Şöleni Düzenlendi08 Temmuz 2023
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, LGS Tercih Döneminde Danışmanlık Hizmeti Sunuyor Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, LGS Tercih Döneminde Danışmanlık Hizmeti Sunuyor 04 Temmuz 2023
Kardiyolojinin Duayen İsimleri Isparta'da SDÜ’deKardiyolojinin Duayen İsimleri Isparta'da SDÜ’de04 Temmuz 2023