Program kapsamında KOSGEB tarafından verilen destekler:

ELEKTRİK MOTORLARI ETÜT HİZMETİ DESTEĞİ– 5000 TL (%100 Hibe Destek)

ELEKTRİK MOTORLARI DEĞİŞİM GİDERLERİ DESTEĞİ – 400.000 TL (%75 Hibe Destek)

ENERJİ ETÜT HİZMETİ DESTEĞİ – 30.000 TL (%75 Hibe Destek)

VERİMLİLİK ARTIRICI GİDERLER DESTEĞİ – 900.000 TL (%50 Hibe Destek)

Bu desteğin amacı, işletmelerin enerji etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik verimlilik artırıcı giderlerine katkı sağlamaktır İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için bu program kapsamında enerji etüt hizmeti desteği almış olması gerekir. İşletmeye enerji etüt hizmeti kapsamında, Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu’nda yer alan verimlilik artırıcı giderleri için destek sağlanır. İşletme; Enerji Etüt Hizmeti Desteği kapsamında hizmet aldığı hizmet sağlayıcıdan bu destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz VERİMLİLİK ARTIRICI GİDERLER KAPSAMINDA; MOTOR DEĞİŞİMİ, POMPA DEĞİŞİMİ, FAN DEĞİŞİMİ, KOMPRESÖR DEĞİŞİMİ VE DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜSÜ TEMİNİ İÇİN DESTEK VERİLİR. Bu destek kapsamında alınacak motorların Yerli malı belgesine sahip olması gerekir. Verimlilik artırıcı giderlerinin desteklenebilmesi için verimlilik artırıcı giderlere ilişkin mal alımının (düzenlenen fatura tarihinin), enerji etüt hizmetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleşmiş olması gerekir. Destek kapsamında satın alınacak makine ve teçhizatlar yeni olmalıdır. Ayrıca satın alınacak elektrik motorlarının değişimi önerilen mevcut elektrik motorlarından daha üst ve en az IE3 verim sınıfında olması gerekir. Verimlilik artırıcı giderler desteği için destek oranı %50’tır. Bu hibe desteğin üst limiti; 900.000 (dokuzyüzbin) TL’dir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.Program kapsamında 10 TEP’ten (Ton Eşdeğer Petrol) 1000 TEP’e kadar enerji tüketimi olan KOBİ’ler desteklenebilecektir.Program kapsamında Türkiye genelinde 100.000 işletmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.Bu program kapsamındaki etüt hizmetlerinin 1- Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden, 2- Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu Enerji Yöneticisi olanlardan ve 3- Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden alınması gerekmektedir. İlgili hizmet sağlayıcılar listesi KOSGEB web sayfasında yayınlanmıştır.