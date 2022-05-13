YATAŞ DİVANEV ŞİMDİ ISPARTA'DA

ADRES:

Eğirdir yolu 3.km Isparta

Telefon: 0246 224 3204

Isparta'da mobilya sektörünün önemli isimlerinden Mopark, Yataş Divanev'i Isparta'ya kazandırdı. Yataş Divanev Mağaza açılışı resmi tören ve dualarla açıldı. Açılışa gelen kişilere üzerinde numaralar olan kuponlar dağıtıldı. Ardından katılım sağlayan vatandaşlara çekilişle sürpriz hediyeler verildi. 32 adet hediyenin verildiği sürpriz hediyelerden bazıları şöyle;Birinci çıkan numarya yemek odası takımı diğer numaralara ise TV ünitesi, Vitrin, Sehpa, yastık....çıktı.Eğirdir yolundaki Mopark Mobilya Kompleksi içinde yer alan Yataş Divanev' in açılışına Yataş Divanev Genel Müdür Yardımcısı Aslı Özsoy, Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.