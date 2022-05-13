Isparta Belediyesi şehrin farklı yerlerinde oluşturduğu Wİ-Fİ noktalarıyla öğrenci ve vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunuyor.Kaymakkapı Meydanı, Atatürk Parkı, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, IYAŞ AVM duraklar, Kirazlıdere Restoran ile Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi Kütüphanesi olmak üzere 6 farklı noktada öğrenci ve vatandaşlar hızlı ve güvenli bir şekilde haftalık 1000 dakika ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabiliyor. Bu hizmetten yararlanabilmek için cep telefonu, tablet veya laptop üzerinden kablosuz bağlantı noktasından ‘Isparta Belediyesi Wİ-Fİ’ bağlantı noktası seçilerek, kullanıcının belirlediği şifre ile ‘Yeni Kullanıcı’ oluşturuluyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinden haftalık 1000 dakika yararlanılabiliyor.Wİ-Fİ hizmetinden vatandaşların yanı sıra en çok da öğrenciler yararlanıyor. Şehrin farklı noktalarında sunulan internet hizmeti gençleri mutlu ediyor. Gençler şehrin yoğun alanlarında hizmete sunulan ücretsiz Wİ-Fİ noktalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Üniversite öğrencisi Serkan Gürdal, internet paketi olmadığı zaman şehrin farklı yerlerinde belediyenin sunduğu ücretsiz Wİ-Fİ hizmetini kullandığını söyledi. Gürdal, “Belediyenin Wİ-Fİ hizmeti benim çok işime yarıyor. Bu hizmetten dolayı belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.Süleyman Uçar da bu hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, “Her yerde dilediğim gibi internete bağlanabiliyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.Emirhan Sarıyer ise Isparta Belediyesi’nin ücretsiz Wİ-Fİ hizmetini kullandığını ve haftalık 1000 dakika uygulamasının çok iyi ve yeterli olduğunu söyledi. Sarıyer, “Bu hizmet işimizi görüyor, internetimiz olmadığı zaman bu hizmetten yararlanıp dersimizi çalışabiliyor, internete girebiliyoruz. Belediye Başkanımıza bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu desteğin sunulması bizim için çok güzel bir şey” görüşlerinde bulundu.