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ISPARTA KÖSEOĞLU KUYUMCULUK'TA KAMPANYA DEVAM EDİYOR!

ISPARTA KÖSEOĞLU KUYUMCULUK'TA KAMPANYA DEVAM EDİYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 13.05.2022 02:04
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
KÖSEOĞLU KUYUMCULUKTA KAMPANYA DEVAM EDİYOR...!

Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda alırken, bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler oldu.
Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda hareketlilik başladı. Isparta'da düğün hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutuyor.
Gelin ve damat adayları bilezik ve alyans gibi ürünlerin yanında yükte hafif ama pahada ağır olan pırlantalara ilgi gösterirken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.

Isparta’da  kuyumculuk yapan Hüseyin Köse;  “Düğün mevsimi açıldı, Mayıs, Haziran ayları bizim için düğünlerin ve nişanların başladığı tarihlerdir. Bu aylarda piyasa hareketleniyor. Altın her zaman geçerli bir yatırım aracı, aynı zamanda düğünlerin vazgeçilmezi. O yüzden de hareketlilik oluyor. Geçen sene ertelenen düğünlerin de bu sene yapılacağını düşünürsek, bu sene piyasanın daha hareketli olacağını düşünüyoruz” dedi.
Kuyumculuk piyasasında altının yerinin her zaman farklı olduğunu söyleyen Hüseyin Köse, bu senenin ilgi odağı olan ürünlerden de bahsetti. Düğüne gidecek misafirlerin gram altın üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Köse, evlenecek çiftlerin pırlanta ve mücevherlere ilgi gösterdiğini anlattı.
“Altının cazibesi hiçbir zaman bitmiyor ama bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler. Yeni nesil biraz daha onlara yöneldi. Bizde açılışa özel yaptığımız kampanyayı sürdürüyoruz.  Seçili Ediz Dereli Pırlantalarda %60'a varan indirim yapmaktayız. İş yerimize tüm Isparta halkını davet ediyoruz.'' Dedi.

​Telefon: 0 555 979 28 42 
Adres: Pirimehmet mahalallesi Cumhuriyet caddesi Nebioğlu pasajı No10 Isparta merkez

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