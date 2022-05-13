KÖSEOĞLU KUYUMCULUKTA KAMPANYA DEVAM EDİYOR...!

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Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda alırken, bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler oldu.Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda hareketlilik başladı. Isparta'da düğün hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutuyor.Gelin ve damat adayları bilezik ve alyans gibi ürünlerin yanında yükte hafif ama pahada ağır olan pırlantalara ilgi gösterirken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.Isparta’da kuyumculuk yapan Hüseyin Köse;dedi.Kuyumculuk piyasasında altının yerinin her zaman farklı olduğunu söyleyen Hüseyin Köse, bu senenin ilgi odağı olan ürünlerden de bahsetti. Düğüne gidecek misafirlerin gram altın üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Köse, evlenecek çiftlerin pırlanta ve mücevherlere ilgi gösterdiğini anlattı.Dedi.