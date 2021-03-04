İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

2021 - 14 -03/03/2021Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.03.2021 Çarşamba günü saat 09.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/93 sayılı Kararı, 01.12.2020 tarihli ve 2020/102 sayılı Kararı, 07.12.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Kararı ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir.Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarakdair temel usul ve esaslar belirlenmiştir.Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre belirlenmiş ve her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır.Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi ilevegrubunda bulunan illerde alınması gereken Kararlara istinaden, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Kararı ile; lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir.Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 03.03.2021