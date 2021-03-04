Akdeniz’deki önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle hafta sonu tatilcilerin ve kayak severlerin en uğrak yerlerinden olması sebebiyle ziyaretçilerine her türlü imkanın sunulmasının yanı sıra istenmeyen kazalarla da karşılaşılabiliyor.Kış sezonundan itibaren Davraz Kayak Merkezinde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi kayak pistlerinde düşme sonucu yaralanan ve yardıma ihtiyaç duyan sporcuları kar motorsikletleriyle bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etmekle görevlendirilmiştir.2020-2021 yılı kayak sezonunun başlamasıyla, Davraz Kayak Merkezinde Ocak ayında (22), Şubat ayında (114) vatandaşımız olmak üzere toplam sezon başından bu yana (136) vatandaşımız JAK Timi tarafından, bulunduğu yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ambulansına teslim edilmiştir.