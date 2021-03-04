Alabalıklarda Kalıntı izleme Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığının "Ulusal Kalıntı İzleme Planı" kapsamında İlimizde faaliyet gösteren alabalık üretim tesislerinde kontrol çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Balık, zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri nedeniyle düzenli olarak tüketilmesi gereken bir protein kaynağıdır. Balık arzı, avcılık yolu ile sağlanabildiği gibi kültürel ortamda yetiştiricilik yolu ile de sağlanmaktadır. Kontrollü ortamda yetiştiriciliği yapılan balıklar arasında alabalık önemli bir yere sahiptir ve İlimizde de yüksek miktarda yetiştiriciliği yapılmaktadır. İnsan gıdası olarak önemli bir besin değerine sahip olan alabalıkların, yine insan sağlığına olumsuz etkileri bulunan kimyasal veya biyolojik maddeleri bulundurmaması gerekmektedir.Öyle ki sağlık için tüketilen gıda, sağlığa zararlı hale gelmemelidir. Bu amaçla, yetiştirilen alabalıklar tüketime sunulmadan önce, insan sağlığına zararlı maddeler yönünden analize tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlimizde faaliyet yürüten 90 adet alabalık üretim tesisinden 37 adet numune alınmıştır.Alınan bu numunelerde 17 Aralık 2011 yılında gıda güvenilirliğini sağlayarak tüketici sağlığının korunmasını temin etmek için, canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen "Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik" kapsamında antibiyotik, hormon, antelmentil, pestisit, kimyasal elementler (Civa-Kurşun-Kadmiyum), yönünden analizler yapılmıştır. Analiz sonucu kalıntı izleme numunesi alınan işletmelerde yetiştirilen alabalıkların insan gıdası olarak tüketilmesinin uygun olduğu görülmüştür. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması noktasında gerekli çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığının "Ulusal Kalıntı İzleme Planı" çerçevesinde, zamanında ve etkin bir şekilde yürütülmektedir.Eyup ADIGÜZEL İl Müdürü