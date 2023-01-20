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Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor...
ISPARTA
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ISPARTA VALİLİĞİ HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN DUYURUSU
 
  
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını belirleyen 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Isparta ilinde yapılacak miting ve yürüyüşlerde, toplanma bölgeleri, gösteri yürüyüşü güzergahları, miting ve dağılma alanları, afiş ve pankart asılacak yerler ile basın açıklamaları ile ilgili düzenlemeler aşağıya çıkartılmıştır.
 
A- TOPLANMA BÖLGELERİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI, MİTİNG VE DAĞILMA ALANLARI: 
       
1. BÖLGE


a) Miting Alanı: Modernevler Mahallesi 3112 Sokak üzerinde Sağlık Parkı yanındaki boş alan.
b) ToplanmaBölgesi: Anadolu Mahallesi Sosyal Tesisler önündeki boş alan.
c)Yürüyüş Güzergahı: Anadolu Mahallesi Sosyal Tesisler önündeki boş alan toplanma bölgesi, bu alandan başlayarak 4210 Sokağı takiben 161 Cadde ve 103 Caddeden ara sokaklara sapmadan yürüyüşe devam edilecek, 3112 Sokağa dönerek doğrudan miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
d)Dağılma Güzergahı: Dağılım miting alanından başlayarak 3112 Sokağa takiben hiçbir ara sokağa sapmadan 142 Cadde ve 103 Cadde kavşağında son bulacaktır.
e)Alternatif Toplanma Bölgesi: Anadolu Mahallesi 3112 Sokak ile 3122 Sokağın kesiştiği Benzin İstasyonu yanındaki kavşak.
f)Alternatif Yürüyüş Güzergahı: Anadolu Mahallesi 3112 Sokak ile 3122 Sokağın kesiştiği Benzin İstasyonu yanındaki kavşak toplanma bölgesi, buradan başlamak üzere 3112 Sokağı takiben yürüyüşe devam edilecek, Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı yanındaki miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
 
2.BÖLGE


a) Miting Alanı:Binbirevler Mahallesi'nde bulunan Halk Pazarı Meydanı.
b)Toplanma Bölgesi: Batıkent Mahallesi 263 Cadde üzerindeki Batıkent Camii önünde bulunan boş alan.
c) Yürüyüş Güzergahı: Batıkent Mahallesi 263 Cadde üzerindeki Batıkent Camii önünde bulunan boş alan toplanma bölgesi, bu alandan başlayarak 263 Caddeyi takiben 238 Caddeye girilerek, 4729 Sokağa dönerek yürüyüşe devam edilecek ve miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
d) Dağılma Güzergahı: Dağılım miting alanından başlayarak 238 ile 239 Cadde ve 4727 ile 4729 Sokaktan 263 Cadde istikametine doğru olacak, 263 Caddede son bulacaktır.
e)Alternatif Toplanma Bölgesi:Binbirevler Mahallesi 4728 Sokak ile 263 Caddenin kesiştiği yerde bulunan boş alan. 
f)Alternatif Yürüyüş Güzergahı:Binbirevler Mahallesi 4728 Sokak ile 263 Caddenin kesiştiği yerde bulunan alan toplanma bölgesi, bu alandan başlamak üzere 4728 Sokağı takiben yürüyüşe başlanacak, 4729 Sokağa dönerek ara sokaklara sapmadan yürüyüşe devam edilecek ve miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.

           
 
3.BÖLGE


a) Miting Alanı: Valilik Önü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı. Yapılacak olan seçimlerle ilgili seçim mitinglerinde kullanılacak miting alanıdır.
b) Toplanma Bölgesi: Dağılım Miting alanından başlayarak Hükümet Caddesi Kaymakkapı ve Tümen Kavşağı İstikameti, Atatürk Parkı yanından Aksu Caddesine, Ulu Camii yanında bulunan park içinden Zübeyde Hanım Caddesine olacak şekilde düzenlenecektir.
 
B-AFİŞVEPANKARTASILACAKYERLER:
 
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin çağrı ve propaganda amacıyla kullanılan basılı ve çoğaltılmış afişler, şehrin muhtelif yerlerine konulan bilboardlara, asılması gereken bez afiş ve benzerleri ise aşağıda belirtilen yerlere asılacaktır.
1-6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı köşesi ile Halil Hamit Paşa Kütüphanesi arası(1 adet),
2-Mimar Sinan Caddesi Belediye Binası ile Mimar Sinan Camii arası (1 adet),
3-Aksu Caddesi Ordu Evi ile Demir Köprü arası (1 adet),
4-İstanbul Caddesi Otogar Kavşağı ile Özkanlar Kavşağı arası geliş istikametine(1 adet),
5-Cumhuriyet Caddesi Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi ile Kültür Sineması arası(1 adet),
6-Hastane Caddesi Nazmi Toker İlköğretim Okulu ile eski Özel İdare Kavşağı arası (1 adet)
bez afiş asılacaktır.
 
C-BASINAÇIKLAMALARI:
 
İnsan hak ve özgürlükleri, ülkemizde olduğu gibi uluslararası toplumun da ortak değer ölçüsü haline gelmiştir. Bilindiği üzere Anayasa, İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında düşünce ve kanaat hürriyetinin önceden izin almaksızın gerçekleştirilebileceğini güvence altına almıştır.
Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı maddelerinde güvence altına alınan düşünce ve kanaatlerin açıklanma ve yayınlanması söz konusu maddelerin ikinci paragraflarında milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suçların önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabileceği bu hak ve özgürlüğün sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. Maddesinin (c) bendinde, Valilere verilen yetkiler dahilinde aynı kanunun 11. Maddesinin (a) bendindeki hükümler çerçevesinde kamu düzeni ve güvenliği korumak amacıyla İlgi (c) sayılı genelgenin 3. Maddesinde "Kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla, mülki idare amirliği tarafından yargı kararları ile oluşan içtihat çerçevesinde, basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir. Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur." hükmüne amirdir. 
Basın açıklaması adı altında "kamuoyunun bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmak amacıyla; şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede (en fazla iki saati geçmemek üzere), gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü eylem ve etkinlikler" in ilimizde "huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kesintisiz görev yapmakla görevli kurumların hizmetlerinin aksaklığa uğratılmaması ve kamu düzeninin devamının sağlanması" amacıyla;
Basın açıklamaları, Vilayet, Adliye Binaları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı, Asker Alma Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şube Başkanlığı, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Eğitim ve Öğretim saatlerinde İlk ve Orta Öğretim Okulları önlerinde ve çevrelerinde yapılamayacak, bunun dışında kalan yerlerde yapılabilecektir.
İlanen duyurulur.
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