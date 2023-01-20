20 Ocak Cuma günü okullar sömestr tatiline giriyor. Iyaşpark AVM çocuklarımız için her zaman olduğu gibi karne hediyelerini hazırladı. Çocuklarımız dönem boyunca çok çalıştılar, dinlenmeyi ve hediyeyi hakettiler. Iyaşpark AVM’de gün boyunca başarı durumu gözetilmeksizin karnesini getiren tüm öğrencilere binlerce hediye dağıtılacak. Yine sömestr tatilinde Iyaşpark AVM’de 22 Ocak Pazar günü çocuklarımız için çok eğlenceli bir Bilim Gösterisi etkinliği hazırlandı.Saat 14.00 ve 15.00 te iki seans olarak yapılacak gösteride çocuklar hep birlikte eğlenceli dakikalar geçirecekler.Bu hafta sonu sadece çocuklarımız için değil, aileler içinde Iyaşpark AVM’de etkinlikler organize edildi. Bu kapsamda 21 Ocak Cumartesi günü Iyaşpark AVM ünlü şair ve sanatçı Uğur Arslan’ı misafir edecek. Sanatçı saat 16.00’da başlayacak olan imza etkinliği ve mini konser ile sevenleriyle buluşacak. Bu hafta sonuIyaşpark AVM’deaileleri çocuklarıyla birlikte güzel programlar bekliyor.