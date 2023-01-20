12.01.2023 tarihinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda Sav Polis Uygulama Noktasında durdurulan araçta yapılan aramada;- 12 parça halinde 6052 kullanımlık Halüsinojen nitelikli madde,- 2 adet Sentetik Ecza nitelikli hap ele geçirilmiştir.Olayla ilgili araçta bulunanşüpheli şahısçıkarıldığı adli mercilercecezaevine teslim edilmiştir.