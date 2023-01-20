ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
12.01.2023 tarihinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda Sav Polis Uygulama Noktasında durdurulan araçta yapılan aramada;
- 12 parça halinde 6052 kullanımlık Halüsinojen nitelikli madde,
- 2 adet Sentetik Ecza nitelikli hap ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili araçta bulunan 3 şüpheli şahıs“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’’ suçundan,çıkarıldığı adli mercilerce TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ