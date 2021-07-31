ISPARTA'DA ORMANA GİRİŞ YASAKLANDI...



KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü Koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

Bu kapsamda;

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. Maddesi Hükmüne uygun olarak Isparta ili dahilindeki ormanlık alanlara (Milli Park Alanları, Ören Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri dahil) görevliler dışında 31 Temmuz - 05 Ağustos 2021 tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.



Isparta Valiliği