Gökyüzü Gözlem Şenliği 6-7 Ağustos Tarihlerinde Gerçekleşecek

Türkiye’nin en karanlık gözlem şenliği olan Yenişarbademli Karanlık Gökyüzü Gözlem Şenliği bu yıl 6-7 Ağustos tarihleri arasında 5. kez Orta Torosların en yüksek tepesi Dedegöl Dağı eteklerinde yer alan Melikler Yaylası’nda gerçekleştirilecek.Gündüzü güzel gecesi daha güzel olan Melikler Yaylası’nda gerçekleşecek şenlik; Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yenişarbademli Kaymakamlığı ve Yenişarbademli Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek.Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce gökyüzü meraklısı ve bilim insanın gelmesi beklenen şenlik için Vali Ömer Seymenoğlu, Yenişarbademli Kaymakamı Resul Tutay, Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler bir toplantı düzenledi. Toplantıda, şenlikte pandemi kurallarının göz önünde bulundurulması ve güvenlik önlemleri konularında görüş alış verişinde bulunuldu.