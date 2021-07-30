ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ: ''HER ARAÇ İÇİN FİDAN BAĞIŞLIYORUZ''
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. İnsanlarımız, evcil hayvanlarımız, ekosistemin kusursuz parçaları olan canlar hayata veda ediyor. Tabiat Ana büyük hasar görüyor. Türkiyeˈde sağduyulu, duyarlı kesimlerden umut veren kampanyalar geliyor.
Bu çerçevede Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz Şubesi'nden de '' HER ARAÇ BİR FİDAN'' sosyal sorumluluk kampanyası geldi.
Pilot Garage Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun; 'Akdeniz ve Ege kıyıları başta olmak üzere Türkiye'nin çok farklı noktalarında başlayan orman yangınları herkesi derinden üzdü. Bu sebeple oto eskpertiz için gelen her müşterimiz adına TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapıyoruz. '' Dedi.
Adres: Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon: 0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com