ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ:

''HER ARAÇ İÇİN FİDAN BAĞIŞLIYORUZ''

' HER ARAÇ BİR FİDAN''

sosyal sorumluluk

Pilot Garage Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun; 'Akdeniz ve Ege kıyıları başta olmak üzere Türkiye'nin çok farklı noktalarında başlayan orman yangınları herkesi derinden üzdü. Bu sebeple oto eskpertiz için gelen her müşterimiz adına TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapıyoruz. '' Dedi.

Adres:

Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16

Randevu ve Bilgi için Telefon:

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Bu çerçevede Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz Şubesi'nden de 'kampanyası geldi.