İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde merdiven altı, yasadışı ve ruhsatsız yerlerde üretilen, eğlence yerlerinde, mekanlarda tüketilmek üzere Isparta il merkezine getirilen Cinsel İçerikli Satılması Yasaklı Ürünler ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;
12.11.2021 günü SAV Uygulama noktasında durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada;
-505 adet HAP,
-296 adet JEL,
-79 adet MENDİL,
-23 adet KREM,
-13 adet İÇECEK
Toplam 916 adet Cinsel İçerikli Ürün ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili (1) şüpheli hakkında ADLİ/İDARİ işlem başlatılmıştır.
İlimizde Huzur ve Güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç ve suçluyla etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.