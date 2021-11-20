12.11.2021 günü SAV Uygulama noktasında durumundan şüphelenilen araçta yapılan aramada;

Halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde merdiven altı, yasadışı ve ruhsatsız yerlerde üretilen, eğlence yerlerinde, mekanlarda tüketilmek üzere Isparta il merkezine getirilen Cinsel İçerikli Satılması Yasaklı Ürünler ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;-505 adet-296 adet-79 adet-23 adet-13 adetToplamele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili (1) şüpheli hakkında ADLİ/İDARİ işlem başlatılmıştır.İlimizde Huzur ve Güven ortamının devamlılığını sağlamak, suç ve suçluyla etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.