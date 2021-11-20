Isparta’da Huzur ve Güven ortamının sağlanması, çocuk ve gençlerimizi suç ve suçludan korumak, vatandaşlarımızın desteğini alıp, kötü alışkanlıklara “” Hayata “” diyebilmek amaçları kapsamında yürütülen çalışmalarda;11.11.2021 tarihinde 15.00 – 17.00 saatleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz koordinesinde il merkezi girişlerinde bulunan tali yollarında Yol Arama ve Uygulama Noktaları oluşturulmuştur. Şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan ŞOK uygulamada;Toplamda 298 şahıs ve 177 araç sorgulanmış olup; uygulama sırasında yapılan aramalarda;- 2 adet Ruhsatsız Tüfek,- 1 adet Ruhsatsız Tabanca,- 7 adet 9mm Tabanca Fişeği,- 18 adet Av Tüfeği Fişeği,- 1 adet Muşta ve 1 adet Satır,- Uyuşturucu Madde Kullanımında Faydalanılan Aparatlar ele geçirilmiştir.- 4 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Bulundurmak suçundan adli işlem yapılmış,- 1 Aranan Şahıs (Basit Yaralama suçundan) gözaltına alınmıştır.Isparta ilimizde Huzur ve Güven ortamı sağlamak, suç ve suçluya etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hâkimiyeti sağlayarak; sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekânları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli Ispartailetişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.