18 Kasım 2021 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Gates Kovid-19'un biteceği tarihi açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs pandemisinin 2022'nin ortalarında normal gribe benzer bir salgına dönüşebileceğini söyledi.



İsrail'le ilk temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog , bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider de iletişimde kalma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Hasan Dağı'ndan volkanik hareketlilik

AFAD, yaşanan son depremlerin ardından, Hasan Dağı'nda volkanik bir hareketlilik tespit ettiklerini açıkladı.



YPG ile Esed anlaşamadı

Suriye'de Rusya'nın ara buluculuğunda terör örgütü YPG ile Beşşar Esad rejimi arasında yürütülen müzakereler, ihtilaflardan dolayı sonuçsuz kaldı.



İsrailli çift serbest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken ve casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli çiftin, serbest bırakıldığı öğrenildi.



Merkez Bankası faizi düşürdü

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.



Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.



