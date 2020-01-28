Küçücük yüreğiyle duygulandıran destek

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası tüm Türkiye 7’den, 70’e yardım elini depremde zarar gören vatandaşlar için uzatıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yaptığı yardım çağrısına Ispartalılar yoğun olarak katkıda bulunuyor. Kimi eline aldığı battaniyeyi, kimi ısıtıcıyı, kimi kıyafet kimi ise getirdiği gıdayı Elazığ ve Malatya’da bulunan depremzedelere ulaştırmak için belediye binası girişinde hazırlanan yardım kabul bölümüne getiriyor. Bu görüntüler zaman zaman duygulu anlara da sahne oluyor.Isparta’da duygulu anların yaşandığı olayların sonuncusu pazarcılık yapan babası ile belediyeye gelen bir ortaokul öğrencisinin devletten aldığı bursluluk parasının depremzedelere gönderilmesi isteği oldu.Kadir Boylu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Süleyman Alperen Sarpdağ, pazarcılık yapan babası Mustafa Sarpdağ ile birlikte Isparta Belediyesine geldi.Süleyman Alperen, elinde tuttuğu zarfı “Deprem olduğunu gördüm. Bursluluk paramla yardım etmek istedim. İçimden geldi” diyerek Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e uzattı. İçerisinde devletten aldığı 80 liralık burs parasını gören Başkan Başdeğirmen, duygulanırken, “Aferin, yaptığın örnek bir davranış, seninle gurur duydum. Hep böyle iyi niyetli, iyi kalpli ol. Eğitim hayatında sana başarılar diliyorum” şeklinde konuşarak, teşekkür etti.Başkan Başdeğirmen, yaşanan deprem sonrası Isparta halkına belediye olarak çağrıda bulunduklarını ve bu çağrıya vatandaşların yoğun bir katılım gösterdiğini söylerken, Süleyman Alperen Sarpdağ gibi birçok vatandaşın yardım için geldiğini söyledi. Bazı yardımlardan da çok etkilendiğini dile getiren Başdeğirmen, 90 yaşındaki bir vatandaşın elinde battaniyeyi getirip, kimseden yardım kabul etmeden toplama alanına kadar taşıdığını, birkaç üniversite öğrencisinin harçlıklarından kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları battaniyeyi teslim ettiklerini belirtti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “İrem isminde bir kızımız telefon açtı, 'Ben de oraya gitmek istiyorum, beni gönderir misiniz? Kamyonda beni de gönderin' dedi. Yine o kadar çok kamyoncu arkadaşımız bana mesaj yazıyor ve diyor ki, 'O malzemeleri ben taşımak istiyorum'. Çanta işi yapan bir vatandaşımız, 'Ben bir günlük tüm ciromu, karımı değil, yapmış olduğum satıştan meydana gelenin hepsini bağışlamak istiyorum' diyor. Buradaki birlik beraberlik dayanışma başka hiçbir toplumda yoktur. Yani burada önemli olan oradaki acıyı hissetmek ve o acıyı hissettiği şekilde de onu tedavi etmek için mücadele vermek. Bu, çok önemliydi. Biz, burada her zaman için kadirşinas olan vatandaşlarımızın, bu desteğini gördük" diye konuşarak, tüm vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.