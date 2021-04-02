EN LEZZETLİ PASTALARA BİR MESAJLA ULAŞIN!
Canınız yaş pasta mı istedi! İstediğiniz pasta çeşitleri kapınıza kadar gelsin!
Ezgi pastanesi'ne telefon açmanız yada whatsapp üzerinden bir mesaj yazmanız yeterli.
Isparta'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Ezgi Pastanesi hizmetlerine alo pasta sipariş hattıyla devam ediyor.
Paket servis telefon: 0 246 232 59 01
whatsapp : 0542 685 27 72
Hayatımızın her anı sürprizlerle dolu ve bu sürprizleri kutlamaya hazır bir lezzet...Isparta'da 1999'dan bugüne Ezgi Pastenesi...
'En mutlu anlarımızın en tatlı simgesi'