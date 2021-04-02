TARLADAN SOFRAYA SEBZELER VE MEYVELER SİZE BİR TELEFON UZAKLIĞINDA!

Isparta'da 4 Mevsim manav haftasonu evden çıkma yasağı sürecinde vatandaşlarımız için sipariş hattını devreye aldı. Sipariş verilen sebze ve meyveler en geç 1 saat içinde bulunduğunuz yere, kapınıza kadar araçla getiriliyor.

Isparta'da tazelik, kaliteli ürün,hesaplı alışveriş ve güler yüzlü hizmet 4 mevsim manavda...



Karpuz mevsiminin başlamasıylada, doğal bal gibi karpuz ve mis gibi kokan domatesler diğer tüm sebzeler kapınıza kadar gelsin!



ALO MANAV İLE EVLERE GELİYOR!

Tarla'dan Sofra'ya hizmet 4 Mevsim Manav'da

Siz İsteyin 4 Mevsim Manav adresinize göndersin!

4 MEVSİM MANAV SİPARİŞ HATTI NUMARASI

Whatssapp

:

0 544 929 51 26

Adres:

Ayazmana yolu üzeri (

Demirköprü altı

)