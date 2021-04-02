TARLADAN SOFRAYA SEBZELER VE MEYVELER SİZE BİR TELEFON UZAKLIĞINDA!
Isparta'da 4 Mevsim manav haftasonu evden çıkma yasağı sürecinde vatandaşlarımız için sipariş hattını devreye aldı. Sipariş verilen sebze ve meyveler en geç 1 saat içinde bulunduğunuz yere, kapınıza kadar araçla getiriliyor.
Isparta'da tazelik, kaliteli ürün,hesaplı alışveriş ve güler yüzlü hizmet 4 mevsim manavda...
Karpuz mevsiminin başlamasıylada, doğal bal gibi karpuz ve mis gibi kokan domatesler diğer tüm sebzeler kapınıza kadar gelsin!
4 mevsim manav ALO MANAV İLE EVLERE GELİYOR!
Tarla'dan Sofra'ya hizmet 4 Mevsim Manav'da
Siz İsteyin 4 Mevsim Manav adresinize göndersin!
'' Meyve ve sebzelerin en tazesini en lezzetlisini sizler için getiriyoruz''
4 MEVSİM MANAV SİPARİŞ HATTI NUMARASI
Whatssapp: 0 544 929 51 26
Adres: Ayazmana yolu üzeri (Demirköprü altı)