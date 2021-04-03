TÜRKER ET İLE KENDİ ET PAKETİNİZİ OLUŞTURUN
Türler Et zengin protein kaynağı sağlayan tavuk ve et ürünleri ile, Isparta çapında tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Türker Et hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde de alo kasap hizmeti ile ürünlerini güvenli ambalajlarda müşterilerine ulaştırıyor.
Türker Et, paranızın tam karşılığını verirken telefon siparişiyle de alışveriş rahatlığı sunar. Artık çok büyük alışveriş poşetleriyle süpermarkete gitmeye gerek yok, sadece arkanıza yaslanın ve taze et paketlerinin doğrudan kapınıza teslim edilmesine izin verin.
Türler Et zengin protein kaynağı sağlayan tavuk ve et ürünleri ile, Isparta çapında tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Türker Et hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde de alo kasap hizmeti ile ürünlerini güvenli ambalajlarda müşterilerine ulaştırıyor.
Türker Et, paranızın tam karşılığını verirken telefon siparişiyle de alışveriş rahatlığı sunar. Artık çok büyük alışveriş poşetleriyle süpermarkete gitmeye gerek yok, sadece arkanıza yaslanın ve taze et paketlerinin doğrudan kapınıza teslim edilmesine izin verin.
Taze barbekü ürünleri,
Tüm dana ürünleri
Sakatat ürünleri
Kaliteli kuzu ürünleri
Sucuklar - Biftekler
Taze tavuk ürünleri
ve kebaplık etleri ile Türker Et & Piliç lezzeti ön planda tutarak sizlere enfes bir damak tadı sunuyor.
Türker Et vitrinlerinde yer alan ürünler ile kendi et paketinizi oluşturun! Hemen arayın kasap evinize gelsin!
NOT:
- ''Kelle, paça, Dana ve Kuzu Kokoreç, işkembe ve diğer sakatat çeşitleri bulunmaktadır''
TÜRKER ET''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''
ADRES: Bilim Tıp Merkezi karşısı
TELEFON :TIKLA ARA 0 541 300 05 40