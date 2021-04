TÜRKER ET İLE KENDİ ET PAKETİNİZİ OLUŞTURUN

Türler Et zengin protein kaynağı sağlayan tavuk ve et ürünleri ile, Isparta çapında tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Türker Et hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde de alo kasap hizmeti ile ürünlerini güvenli ambalajlarda müşterilerine ulaştırıyor.

Türker Et, paranızın tam karşılığını verirken telefon siparişiyle de alışveriş rahatlığı sunar. Artık çok büyük alışveriş poşetleriyle süpermarkete gitmeye gerek yok, sadece arkanıza yaslanın ve taze et paketlerinin doğrudan kapınıza teslim edilmesine izin verin.



Taze barbekü ürünleri,

Tüm dana ürünleri

Sakatat ürünleri

Kaliteli kuzu ürünleri

Sucuklar - Biftekler

Taze tavuk ürünleri

ve kebaplık etleri ile Türker Et & Piliç lezzeti ön planda tutarak sizlere enfes bir damak tadı sunuyor.



Türker Et vitrinlerinde yer alan ürünler ile kendi et paketinizi oluşturun! Hemen arayın kasap evinize gelsin!