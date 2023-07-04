

Yaş meyve ve sebze ihracatı şahlandı

1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında yaş meyve ve sebzede 29 milyon251 bin 32 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Yılın ilk yarısında bu gruptaki ihracat büyüklüğü 63 milyon dolara erişti.



-Tekstil ürünleri önemli yükselişte

Tekstil üretiminde orta ölçekli bir kent olan Isparta’da bu alanda yükseliş devam ediyor: Tekstil ve hammaddelerinde ihracat 1,6 milyon dolar oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 3.1 milyon dolar büyüklüğünde gerçekleşti.

Isparta’nın kimyevi maddeler ve mamullerinde ihracat 2 milyon 475 bin dolar oldu.

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatı ise 1,9 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti.

Isparta’nın mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde ihracatı ise 2 milyon 560 bin dolar şeklinde hesaplandı.



Sektör Hz.'23 Oca.-Hz. '23



Çelik 271,19 1.403,99

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 1.953,37 22.815,57

Demir ve Demir Dışı Metaller 625,12 2.261,00

Deri ve Deri Mamulleri 58,97 64,99

Diğer Sanayi Ürünleri 14,58 36,45

Elektrik ve Elektronik 8,18 555,37

Fındık ve Mamulleri - 1,72

Halı 1.726,05 9.431,20

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 3.197,62 13.556,23

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 261,21 2.585,57

İklimlendirme Sanayii 1.387,18 6.424,61

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.475,85 16.185,91

Kuru Meyve ve Mamulleri 78,46 353,05

Madencilik Ürünleri 7.162,95 35.918,70

Makine ve Aksamları 580,21 4.790,15

Meyve Sebze Mamulleri 1.577,49 7.553,07

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.560,94 16.160,19

Mücevher 7,33 133,54

Otomotiv Endüstrisi 4,20 76,32

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.361,91 4.693,07

Süs Bitkileri ve Mamulleri 384,04 2.064,90

Tekstil ve Hammaddeleri 1.697,10 10.070,21

Yaş Meyve ve Sebze 29.251,32 63.034,94



TOPLAM 56.645,29 220.280,78



