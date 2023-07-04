

Isparta’nın Haziran dönemi ihracatı 56,6 milyon dolar

Isparta 1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında 56 milyon 645 bin 29 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı döneminde ihracat geliri 48,3 milyon dolar idi. Isparta Mayıs 2023’te ise 35 milyon dolar ihracatta kalmıştı.



-Yılın ilk yarısında ihracat 220,2 milyon dolar

Isparta yılın ilk yarısı olan 1 Ocak- 30 Haziran 2023 döneminde ise 220 milyon 280 bin 78 dolar değerinde ihracat yaptı. Geçen yıl aynı dönemde 228 milyon 408 bin 76 dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişti. Verilere göre geçen yıla kıyasla düşüş var.



-Batı Akdeniz’de Haziran ihracatında 4,2 oranında gerileme yaşandı

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-30Haziran 2023 tarihleri arasında 232milyon104bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı döneminde bu oran 242 milyon 181 bin dolar idi. Değişim oranı eksi (-) 4,2, Pay (23) yüzde 1,3 olarak hesaplandı.



-İhracat 2 milyar dolar seviyesinde: Türkiye ihracatının yüzde 1,3’ü bizden

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında ise ihracat1 milyar 351 milyon 838 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 360 milyon 262 bin dolar idi. Değişim eksi (-) 0,6. Pay (23) yüzde 1,3 olarak kayıtlara geçti.



Kent Hz. '23 Sıra Oca.- Hz. '23



Antalya 168.565,06 15 1.099.828,49

Isparta 56.645,29 27 220.280,78

Afyon 27.039,79 37 158.106,19

Burdur 22.208,85 42 117.894,28





Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.343,42

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.125,60

Aralık 36.411,75



TOPLAM 445.690,31

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Isparta-İhracat-2023 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.372,79

Şubat 28.188,89

Mart 39.067,58

Nisan 30.120.53

Mayıs 35.006,82

Haziran 56.645,29



Toplam 220.280,78

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Isparta’nın Haziran 2023 dönemi ihracatı: 56.645,29 dolar

Isparta’nın Haziran 2022 dönemi ihracatı: 48.343,42 dolar

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Isparta'nın Mayıs 2023 dönemi ihracatı: 35.006,82dolar.

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Isparta'nın 1 Ocak- 30Haziran 2023 dönemi ihracatı: 220.280,78 dolar.

Isparta'nın 1 Ocak- 30 Haziran2022 dönemi ihracatı:228.408,76 dolar.

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