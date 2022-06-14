METEOROLOJİK UYARI
( BURDUR VE İSPARTA’DAKİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
YAĞIŞLARA DİKKAT ! )
Başlama Zamanı : 14.06.2022 12:00 TSİ
Bitiş Zamanı : 14.06.2022 20:00 TSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (14.06.2022 Salı) Bıırdur'un Altmyayla, Gölhisar, Çavdır. Tefenni. Kemer. Bucak. Çeltikçi ilçeleri ve İsparta'nın Sütçüler ve Eğirdir ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskım, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağış Şiddeti
{C}Hafif Yağış
Orta Kuvvette Yağış
Kuvvetli Yağış
Çok Kuvvetli Yağış
Şiddetli Yağış
Aşırı Yağış