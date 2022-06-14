METEOROLOJİK UYARI

( BURDUR VE İSPARTA’DAKİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

YAĞIŞLARA DİKKAT ! )

Başlama Zamanı : 14.06.2022 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 14.06.2022 20:00 TSİ



Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (14.06.2022 Salı) Bıırdur'un Altmyayla, Gölhisar, Çavdır. Tefenni. Kemer. Bucak. Çeltikçi ilçeleri ve İsparta'nın Sütçüler ve Eğirdir ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskım, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Yağış Şiddeti

{C} Hafif Yağış

Orta Kuvvette Yağış

Kuvvetli Yağış

Çok Kuvvetli Yağış



Şiddetli Yağış

Aşırı Yağış