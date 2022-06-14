Isparta Belediyesi Eğitim Kurslarında öğrenciler ücretsiz olarak LGS ve YKS’ye hazırlanıyorlar. Yeni dönem kurs kayıtları için ön kayıt başvuruları 25 Temmuz 2022 tarihine kadar kurs merkezine yapılabilecek.Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Isparta Eğitim Kursları, lise, üniversite ve liseden mezun öğrencilere ücretsiz kurslar veriyor. Öğrenciler, yıl boyunca Isparta Belediyesi Eğitim Kurslarında gördükleri dersler sayesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanıyor. Kursta ders konularının yanı sıra alanında deneyimli uzman kadrolar tarafından birebir etüt imkânı sunuluyor, sınava hazırlık için seri deneme sınavları yapılıyor.Halı Sarayı 3. katında hizmet veren Isparta Belediyesi Eğitim Kurslarının 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için ön kayıt başvuruları başladı. Veliler, öğrencileri için kurs merkezine gelerek, bilgi alabilir ve öğrencilerini gelecek yıl yapılacak LGS ve YKS için ücretsiz kurslara kayıt yaptırabilirler.Isparta Belediyesi Eğitim Kursları Birim Sorumlusu Servet Yılmaz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda LGS ve YKS öğrencilerine yönelik kurslar düzenlediklerini belirtti. Kurslara 8’inci, 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencileri ile liseden mezun olanların katılabildiğini ifade eden Yılmaz, “Kurslarımız için ön kayıtlarımız 9 Mayıs’ta başlamıştı ve 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Velilerimiz Halı Sarayı 3’üncü kattaki kurs merkezimize gelerek, öğrencilerinin kayıtlarını yaptırabilirler. Kurslarımız tamamen ücretsiz olup her dönem yaklaşık 700 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Onun dışında rehberlik eğitimimiz var. Yıl boyunca seri deneme sınavlarımız ve kamplarımız oluyor” dedi.Kursların liseden mezun olanlar için hafta içi, diğer gruplar için hafta sonu düzenlendiğini kaydeden Servet Yılmaz, “Diğer gruplar hafta içi de etüt almak için kurslarımıza gelebilirler. Alanında tecrübeli eğitim kadrosuyla ana derslerin yanında birebir etüt imkanı da bulabilen öğrencilerimizi daha parlak bir gelecek için kurslarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.