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Isparta'da Yangın...!
Isparta'da Yangın...!
ISPARTA
Tarih:
18.04.2021 16:02
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Isparta'da Gülpetek sanayi sitesinin hurdalık bölümünde yangın çıktı...
Ayrıntılar gelecek...
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ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 5
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