23 NİSAN 2021
ÇELENK SUNMA TÖRENİ:
|Tarih
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|23 Nisan 2021 Cuma
|Yer
|:
|15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi
Meydanı
TÖREN AKIŞI:
|09.00
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|Çelenk Sunulması
(İl Milli Eğitim Müdürü tarafından sunulacaktır.)
|09.05
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|Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Bayrakların Göndere Çekilmesi
|09.10
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|Törenin Sona Ermesi
DİĞER ETKİNLİKLER
Isparta Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tırı 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20.30’da ve 23 Nisan 2021 Cuma günü saat 15.00’de şehir turu yaptırılacaktır.