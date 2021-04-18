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ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 5

ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 5
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA MUTFAĞI
"Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"
Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Isparta Şiş Köfte "
Afiyet olsun...
 
İSPARTA ŞİŞ KÖFTE
 
MALZEMELER10-12 Kişilik - Pişirme Süresi 10 dk
 
3 kg Dana Eti
 
900 gr İç Yağ ve Kavram Yağı (Etin %30 u kadar)
 
Yeteri Kadar Tuz
 
YAPILIŞI
 
Dananın but ve kaburga kısımlarından alınan etler, bir kez kıyma makinesinde çe İd lir, 1 çerisin e içyağı, kavram yağı ve tuz ilave edildikten sonra iyice yoğrulur.Tekrar kıyma makinesinde çekilir, İnce şişlere dizilerek ızgarada meşe ateşinde pişirilir. Tercihe göre üzerine sumak ekilerek, yanında pişmiş soğan ve domates ile birlikte servis yapılır,
 
EK BİLGİ:
 
İsparta Şiş Köftenin diğer yörelerde yapılan köfteler den farkı ince şişlere takılarak pişirilmesi ve baharatsız olmasıdır.

 
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Isparta Şiş Köfte
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