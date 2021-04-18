ISPARTA MUTFAĞI

İSPARTA ŞİŞ KÖFTE

MALZEMELER 10-12 Kişilik - Pişirme Süresi 10 dk

♦ 3 kg Dana Eti

♦ 900 gr İç Yağ ve Kavram Yağı (Etin %30 u kadar)

♦ Yeteri Kadar Tuz

YAPILIŞI

Dananın but ve kaburga kısımlarından alınan etler, bir kez kıyma makinesinde çe İd lir, 1 çerisin e içyağı, kavram yağı ve tuz ilave edildikten sonra iyice yoğrulur.Tekrar kıyma makinesinde çekilir, İnce şişlere dizilerek ızgarada meşe ateşinde pişirilir. Tercihe göre üzerine sumak ekilerek, yanında pişmiş soğan ve domates ile birlikte servis yapılır,

EK BİLGİ:

İsparta Şiş Köftenin diğer yörelerde yapılan köfteler den farkı ince şişlere takılarak pişirilmesi ve baharatsız olmasıdır.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Isparta Şiş Köfte "Afiyet olsun...