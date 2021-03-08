Vali Ömer Seymenoğlu Dünya Kadınlar Günü’nü Şarkikaraağaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle kutladı.Kadınların kooperatifleşerek ekonomiye dahil olmalarına büyük önem veren ve her fırsatta kadın kooperatiflerini ziyaret eden Vali Seymenoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi, kadınların gününü tebrik ederek karanfil takdim etti.Ziyarette Şarkikaraağaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seymenoğlu böylesine anlamlı bir günde kooperatif üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.