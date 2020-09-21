UZAKTAN EĞİTİMİ ZENGİNLEŞTİREN VE KOLAYLAŞTIRAN EKİPMANLAR TELALEM'DE

Öğrenciler ve Öğretmenler için uzaktan eğitim programların yürütülmesinde değişik araç gereçlerden yararlanılır. Bu araç-gereçler öncelikle bir bilgisayar, tablet ve bunlara bağlanabilen donanımlardan oluşur. Isparta'da Telalem, Uzaktan eğitimi kolaylaştıran ekipmalarını vitrine çıkardı.Kamera, kulaklık , telefon tutucuları, kamera ve yine telefonlar için tripotlar, anfili hoparlörler, klavyeler, fareler uygun fiyat aralığında Telalem'de.



Kablosuz görüntü ve ses aktarıcı

Android ve iPhone(iOS)'larda, telefondaki görüntü ve ses dosyalarını akıllı televizyon üzerinden dinlemek ve izlemek için birçok seçenek mevcut.

Ama arada kablo olmadan hem görüntü hemde sesi aktarma işlemi yapmak istiyorsanız aşağıdaki ürün tam size göre...

TV'deki HDMI girişine bağlanan bu cihazla kayıpsız olarak telefonundaki görüntü ve sesi çok hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.



Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA

Telefon: 0532 515 14 23



























































































