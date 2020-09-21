Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinden duyuru
Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinden duyuru
- Halk otobüslerinden bir yenilik daha...
- Covid tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın sağlığı için öğrenci Gülkentkart başvurularınızı artık “halkla ilişkiler” ofisimize gelmeden www.gulkentkart.com veya ispartahalkotobusleri.com adresinden yapabilirsiniz.
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