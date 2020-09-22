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Tarih verildi bankalarda yeni dönem başlıyor

Tarih verildi bankalarda yeni dönem başlıyor
ISPARTA
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Bankalarda yeni dönem başlıyor
1 Ocak 2021’den itibaren şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek. Vatandaşlar en fazla 10 dakikalık bir sürede bulunduğu yerden, bir yere gitmek zorunda kalmadan banka hesabı açabilecek. Yeni dönemde hem uzaktan kimlik doğrulamasıyla yeni müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini yapabilecek.

ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ” taslağıyla uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yöntemi Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya gibi ülkelerde kullanılıyor. Dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesinin yolu bu yıl haziran ayında yapılan yasa değişikliğiyle mümkün hale geldi.

DİJİTAL ORTAMDAN

Görüşe açılan tebliğ taslağı da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Uzaktan kimlik tespitiyle müşterinin banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı ve bankacılık işlemleri dijital ortamdan yapılabilecek. Uygulanacak yöntemde müşterinin genellikle bir uygulama üzerinden videokonferans ile kimlik tespitinin yapılarak banka hizmetlerinden yararlanması sağlanacak. BDDK, görüntülü görüşmede gerekli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulmasını zorunlu tutacak. Görüntülü görüşme, şifreli-güvenli iletişimle yapılacak. BDDK yetkilileri, görüntülü görüşme ile kimlik tespiti işleminde kullanılabilecek kimlik belgeleri, belgelerin güvenlik öğeleri ve doğrulanması konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydettiler.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tebliğ taslağında görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti sürecinde uyulması gereken ilkeler belirlendi. Buna göre uzaktan kimlik tespitinin başlamasından önce kişinin başvurusu bir formla alınacak, veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Kişinin açık rızası kayıt altına alınacak, görüntülü görüşme gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde yapılacak. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ

Müşteri temsilcisi, kişinin hareketlerinden alınan, kesilen ve büyütülen tekil görselleri kullanarak, beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen tüm güvenlik öğeleriyle birlikte, kimlik belgesinin doğru açıyla tam olarak kapsandığından ve kimlik belgesinin üzerindeki kısımlar arasındaki geçiş noktalarında tahrifatı gösteren hiçbir yapaylık bulunmadığından emin olacak.

FARKLI SORULAR OLACAK

Müşteri temsilcisi, kimlik tespiti sürecinde psikolojik sorgulamalar ve gözlemler yardımıyla, kimlik belgesindeki bilgilerin, görüşme esnasında kişi tarafından sağlanan bilgilerin ve belirtilen niyetin inandırıcı ve yeterli olduğuna kanaat getirecek. Bu amaçla, örneğin, kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafın doğruluğunu kontrol etmek üzere, kişinin yaşının yanı sıra kimlik belgesi üzerindeki doğum tarihi ve yeriyle ilgili sorular soracak.



 
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