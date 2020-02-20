GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Isparta'da uyuşturucuya geçit yok! operasyonda yakalandı

Isparta'da uyuşturucuya geçit yok! operasyonda yakalandı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Jandarma Komutanlığı
Konu : Basın Duyurusu                                                                                         
20 Şubat 2020

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca: yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde olaylarına karşı Eğirdir İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde: 9 gram eroin, 2 gram skunk ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen Y.S. (34). 11.0. (34). S.A. (33) ve G.G. (19) isimli toplam 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.
İsparta İl J.K.lığı. Uyuşturucu ile Mücadelede, mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
IMG-20200220-WA0000
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: BAKA’dan uçuşa geçiren projeye destek geldi
Isparta'da trafik denetimleri... 62 araç men edildi
Isparta'da JAK Timlerinden kurtarma operasyonu!
Isparta'da uyuşturucuya geçit yok! operasyonda yakalandı
Isparta için önemli meteorolojik uyarı geldi
İdlib'den acı haber! şehitlerimiz var!
ISPARTALI HALTERCİLERİMİZDEN TÜRKİYE DERECELERİ
ISPARTA CHP'DE DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI-HALICI GÖREVİ DEVRALDI
Isparta Valisi Seymeoğlu, Gelendost'ta muhtarlarla bir araya geldi
ISPARTA’DAN SURİYE’YE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR! 11 TIR DAHA ÇIKTI!
ISPARTA'DAKİ ANNE ADAYLARI BU HABERE SEVİNECEK!
Isparta'da yenilenen solonu ile bowling keyfi Funcity'de!
Isparta'daki Atatürk Halk Koşusu için kayıtlar başladı...
BAKA YÖNETİM TOPLANTISI ANTALYA'DA YAPILDI
ITB,Isparta'daki üyelerini bilgilendirdi...
ISPARTA’DA AFET TATBİKATI YAPILACAK! ÖNEMLİ DUYURU HABER!
KÜLTÜR MİRASLARIMIZDAN İKİ ESER DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRILDI
ISPARTA'DA HALK OYUNLARI ŞÖLENİ BAŞLIYOR!
Isparta Bolkes Döner'den Dev Derbiye Özel Kampanya!
Isparta'da tarihi eser satıcılarına jandarmadan operasyon!
Isparta ve tüm illerde gıda seferberliği başlatıldı
Isparta'da Atatürk Halk Koşusu
İzmir Milletvekili Son Başbakan Binali Yıldırım Isparta'ya Geliyor
Isparta 4. Kitap Fuarı'na gelecek yazarlar ve konuklar
800 TL taksitle ev müjdesi! il ve ilçeler bu habere dikkat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA EVLİLİK ve DÜĞÜN FUARI GÖKKUBE'DE KAÇIRMAYIN!ISPARTA'DA EVLİLİK ve DÜĞÜN FUARI GÖKKUBE'DE KAÇIRMAYIN!14 Şubat 2020
Haber: Isparta 32 spor - Karaman Spor maç sonucuHaber: Isparta 32 spor - Karaman Spor maç sonucu16 Şubat 2020
TED Isparta Koleji'nde Anne Baba Okulu başladı!TED Isparta Koleji'nde Anne Baba Okulu başladı!13 Şubat 2020
Isparta modern Evlendirme Memurluğu Nikah Salonuna kavuştuIsparta modern Evlendirme Memurluğu Nikah Salonuna kavuştu14 Şubat 2020
GÖZDE BALIK TEZGAHLARI TAZE BALIKLARLA ÇOŞTUGÖZDE BALIK TEZGAHLARI TAZE BALIKLARLA ÇOŞTU15 Şubat 2020
Gelendost Belediye Başkanı Sezgin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldıGelendost Belediye Başkanı Sezgin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı14 Şubat 2020
Isparta'daki Evlilik Festivali'nden renkli görüntüler...Isparta'daki Evlilik Festivali'nden renkli görüntüler...15 Şubat 2020
CHP ISPARTA İL BAŞKANI BELLİ OLDU!CHP ISPARTA İL BAŞKANI BELLİ OLDU!16 Şubat 2020
IYAŞ'TA GELENEKSEL BOŞ YOK KAMPANYASI!!! 2020IYAŞ'TA GELENEKSEL BOŞ YOK KAMPANYASI!!! 202015 Şubat 2020
METEORUN DÜŞME ANI ATEŞ TOPU OLARAK GÖRÜNDÜMETEORUN DÜŞME ANI ATEŞ TOPU OLARAK GÖRÜNDÜ15 Şubat 2020
İŞTE ISPARTA'NIN POTA ŞAMPİYONLARI İŞTE ISPARTA'NIN POTA ŞAMPİYONLARI 14 Şubat 2020
ISPARTA'NIN EĞLENCEYE AÇILAN BÜYÜLÜ DÜNYASI, FUNCİTY...!ISPARTA'NIN EĞLENCEYE AÇILAN BÜYÜLÜ DÜNYASI, FUNCİTY...!14 Şubat 2020
Isparta'nın güreş şampiyonları belli olduIsparta'nın güreş şampiyonları belli oldu14 Şubat 2020
Ekonomik Yatırımlar 13. Etapta Isparta'ya Kazandırılan ProjelerEkonomik Yatırımlar 13. Etapta Isparta'ya Kazandırılan Projeler14 Şubat 2020
Isparta'da nakli yapılan hasta taburcu edildiIsparta'da nakli yapılan hasta taburcu edildi14 Şubat 2020
TÜRKER AVM'DEN ŞOOOOK KAMPANYA! İNDİRİMLER BAŞLADITÜRKER AVM'DEN ŞOOOOK KAMPANYA! İNDİRİMLER BAŞLADI14 Şubat 2020
HABER: ISPARTA 32 SPOR İÇİN 6 PUANLIK MAÇHABER: ISPARTA 32 SPOR İÇİN 6 PUANLIK MAÇ15 Şubat 2020
Hükümet harekete geçti... Yapan yandı!Hükümet harekete geçti... Yapan yandı!17 Şubat 2020
Isparta'da Aliköy’ün Turizme Kazandırılması ProjesiIsparta'da Aliköy’ün Turizme Kazandırılması Projesi17 Şubat 2020
Isparta CHP'de kongreye doğru; Yalım Halıcı ekibini tanıttı...Isparta CHP'de kongreye doğru; Yalım Halıcı ekibini tanıttı...15 Şubat 2020