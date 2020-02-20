20 Şubat 2020Isparta İl Jandarma Komutanlığınca: yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde olaylarına karşı Eğirdir İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde: 9 gram eroin, 2 gram skunk ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen Y.S. (34). 11.0. (34). S.A. (33) ve G.G. (19) isimli toplam 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.İsparta İl J.K.lığı. Uyuşturucu ile Mücadelede, mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.