T.C

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

Şubat 2020 (BASIN DUYURUSU)













Isparta İl J.K.lığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam etmekte olup 03-16 Şubat 2020 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler kapsamında. Davraz Kayak Merkezi Bölgesinde çeşitli kazalarda yaralanan toplam (34) vatandaşımız. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından olaya müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.