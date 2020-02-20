ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI GELDİ



bu akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, 21 Şubat Cuma günü Isparta'da kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.



Yapılan uyarıda, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgenin 20 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği açıklandı.



Uyarıda, bölgede etkili olması beklenen yağmur ve sağanağın, 21 Şubat Cuma günü Isparta'da kuvvetli yağışa sebep olmasının beklendiği belirtildi. Yağışlı havanın 23 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde bölgeyi terk etmesi bekleniyor.