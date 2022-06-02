25.05.2022 tarihinde Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılanyakalanmıştır.Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan;Toplamda 57,71 gram, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,şahıs çıkarıldığı mahkemeceteslim edilmiştir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.