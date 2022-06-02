ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

ısparta İl Jandarma Komutanlığınca: uyuşturucu ile mücadelede önemli bir unsur olan, maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi, gençlerimizin uyuşturucu maddelerle temas yollarının ortadan kaldırılması ve bu maddeleri satışa arz edenlerin toplumdan uzaklaştırılması amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir.

Bu kapsamda: Senirkent ilçesi Büyükkabaca beldesinde ikamet eden D.T. (42) isimli şahsın, kendine ait marangoz atölyesinde Büyükkabaca başta olmak üzere çevre köylerden ve Senirkent ilçe merkezinden gelen gençlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak; 30 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; şüpheli uyuşturucu madde sattığı esnada suçüstü yakalanmış olup, evinde ve işyerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette, (7) paket halinde (10) gr. Metamfetamin, (11) gr Eroin, (10) adet Uyuşturucu Hap, (2) adet Hassas Terazi ile paketlemede kullanılan poşetler ele geçirilmiştir

Şüpheli D.T. aynı gün gözaltına alınmış. 31 Mayıs 2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlar tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanmasını müteakip İsparta E Tipi Kapalı Cezaevine kapatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.