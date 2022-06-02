Isparta Belediyesi tarafından otogar ile Özkanlar Kavşağı arasında gerçekleştirilen begonit taş döşeme ve ISUBÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü önündeki kaldırımda ahşap tünel oluşturma çalışmalarında sona gelindi.Isparta Belediyesi Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretilen begonit taşlar kentin farklı noktalarında kaldırımları süslüyor. Yapılan yer aydınlatmaları ve peyzaj düzenlemeleriyle de şehrin estetiğine ayrı bir görünüm kazandırılıyor.Otogar ile Özkanlar Kavşağı arasındaki kaldırımlarda devam eden farklı renklerdeki begonit taş döşeme ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğü binası ve Orman Bölge Müdürlüğü önündeki kaldırımdaki ahşap tünel oluşturma çalışmalarında sona gelindi. Ahşap tünele hanımeli, mor salkım, yasemin gibi sarmaşık türleri dikilerek kaldırım boyunca yeşil koridor oluşturuluyor. Kaldırım kenarındaki alana ise gül dikimleri yapılıyor.Otogar- Özkanlar Kavşağı arasında devam eden çalışmalar tamamlandıktan sonra yolun karşı tarafındaki kaldırımlar da begonit taşlarla kaplanacak.