ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ



Isparta İl Jandarma Komutanlığınca 30.03.2021 günü Şarkikaraağaç ilçesinde icra edilen faaliyetler neticesinde;



Tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen (4) şüpheli bulundukları araç içerisinde yakalanmış olup ''Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen'' (1) adet heykel, (2) adet kase ve (1) adet kadeh ele geçirilmiştir.



Uyuşturucu madde temin etmek maksadıyla, Şarkikaraağaç ilçe merkezinde bulunan evin sera haline getirerek kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen (1) şüpheli yakalanmış olup, evde yapılan arama neticesinde, yapay ısı, ışık ve nemlendirme düzeneği ile saksılar içerisinde yetiştirilmiş (12) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.



Söz konusu olaylarda yakalanan. (4) şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, (1) şüpheli hakkında 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır.



Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



