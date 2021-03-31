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Isparta için Valilik'ten mutasyonlu virüs açıklaması

Isparta için Valilik'ten mutasyonlu virüs açıklaması
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Karar No        :   2021 - 21 -
Karar Tarihi :   31.03.2021
 
 
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 31.03.2021 Çarşamba günü saat 09.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Son dönemde İngiltere dışındaki Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika’daki Covid-19 vakalarında da mutasyon görüldüğü tespit edilmiştir.
Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir. Ayrıca mutasyonlu virüsün Ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma sonucunda mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmektedir.
Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir.
Bu kapsamda;
1- İlimizde, İngiltere mutasyonu dışındaki kalan tüm mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve tüm temaslılarının şüpheli olması sebebiyle, mutasyonlu virüs test sonucu bekleninceye kadar kişilerin genel durumları kötü ve müdahale ihtiyacı varsa Isparta Şehir Hastanesinde, genel durumları iyi ise İlçelerimizdeki vakalar dahil İngiltere mutasyonu hariç mutasyonlu vakaların Murat Hüdavendigar KYK Yurdunda izole edilmesine,
            2- İngiltere mutasyonlarının genel durumlarının iyi olduğu durumlarda evlerinde izolasyonlarına devam edilmesine, genel durumlarının kötü ve müdahaleye ihtiyacı varsa vakaların İlimiz içerisinde bulunan tüm kamu ve özel hastanelerde izole ve tedavi edilmesine,
            3- İlçelerimizden İngiltere mutasyonu hariç diğer mutasyonlu vakaların Murat Hüdavendigar KYK Yurduna nakillerinin Sağlık Müdürlüğünce yapılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  31.03.2021
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