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Bir Tasarım Markası: “SDÜKKAN”
Bir Tasarım Markası: “SDÜKKAN”
ISPARTA
Tarih:
31.03.2021 16:50
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Süleyman Demirel Üniversitesinin kurumsal kimlik ve vizyonunu yansıtan tasarım ürünlerinin yer aldığı satış mağazası “SDÜkkan”, Türk Patent Kurumu tarafından tescil belgesi alarak markalaştı.
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