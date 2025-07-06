Isparta'da Uyuşturucu Suçlarından Aranan 8 Kişi Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 2-3-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan yine kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Toplam 8 aranan şahsın yakalandığı bu operasyonla birlikte, Isparta polisi uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.