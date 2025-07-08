Isparta’da Uyuşturucu Suçlarından Aranan 8 Kişi Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-3-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.