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10 Aylık Temizlik, Bakım ve Onarım Programı Başlıyor

10 Aylık Temizlik, Bakım ve Onarım Programı Başlıyor
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Eğirdir’de 210 Kişiye İş Fırsatı: 10 Aylık Temizlik, Bakım ve Onarım Programı Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Eğirdir Kaymakamlığı iş birliğinde, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla yeni bir istihdam programı başlatılıyor.

Toplamda 210 kişinin faydalanabileceği İşgücü Uyum Programı, 21 Temmuz 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Katılımcılar, Eğirdir Kaymakamlığı ve bağlı kuruluşlarda görev alacak. Program süresi ise 10 ay ve 131 fiili gün olarak belirlendi.

Başvurular 3-7 Temmuz Arasında

Programa katılmak isteyen adaylar, 3 Temmuz - 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında başvurularını e-Devlet, ALO 170 hattı, İŞKUR’un e-şubesi veya Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla yapabilecek.

Katılımcı seçimi 9 Temmuz 2025 saat 09:00’da, Eğirdir Vergi Dairesi’nin üst katında (Cami Mah. Sivişler Sok. B Blok) yapılacak.

Katılım Şartları Nelerdir?

Programa başvuracak kişilerde şu kriterler aranacak:

  • T.C. vatandaşı olmak

  • 18 yaşını tamamlamış olmak

  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak

  • Son bir ay içinde SGK’ya tabi çalışmamış olmak

  • Emeklilik ya da malullük aylığı almamak

  • Hane halkı gelirinin net asgari ücretin iki katını geçmemesi (44.209,34 TL)

  • Son bir yıl içinde program yüklenicisi kurumda çalışmamış olmak

  • Halihazırda başka bir İŞKUR programından faydalanmıyor olmak

Özellikle özel politika gerektiren grupların istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen bu program, katılımcılara bilgi, beceri ve iş disiplini kazandırmayı amaçlıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

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