Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu!

Senirkent'te Uyuşturucu Operasyonu: 232 Kök Kenevir ve 128 Gram Esrar Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona daha imza attı.

Edinilen bilgilere göre, 07 Temmuz 2025 tarihinde Senirkent ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda (S.Ğ) ve (Z.Ö) isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu alanda yapılan aramalarda 232 kök kenevir bitkisi ile 128 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla yürütülen operasyonel faaliyetlerin artarak ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



