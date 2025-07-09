Isparta’da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı: 5 Araç Çalınmıştı

Isparta şehir merkezinde son günlerde art arda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Farklı tarihlerde meydana gelen ve mağdurlar tarafından polise bildirilen 2 elektrikli bisiklet, 2 bisiklet ve 1 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak harekete geçen ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 3 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde asayişin sağlanması ve vatandaşların mal güvenliğinin korunması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.