Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Şarkikaraağaç'ta Uyuşturucu Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Şarkikaraağaç ilçesi Yukarıdinek köyünde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, Y.S. ve V.Ç. isimli şahısların evinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Adli makamlardan alınan izinle yapılan aramada:

2.080 gram Kubar Esrar ,

, 1 adet Dijital Terazi ,

, 1 adet Av Tüfeği ele geçirildi.

Jandarma yetkilileri, operasyonun vatandaşların güvenliği ve asayişin sağlanması amacıyla düzenlendiğini belirterek, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.