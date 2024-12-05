14 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Yapılan istihbarat çalışmaları ve takip neticesinde, “Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması” ve “Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 14 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö., Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde saklandığı yerde yakalandı.

Operasyon sonrası şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu tür operasyonların kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.



